В день выборов на Алтае будет ветрено при +20°С

В единый день голосования 10 сентября в Алтайском крае и Республике Алтай будет довольно прохладно. Хотя столбики термометров поднимутся до +20°С, ветер и местами дождь сведут осеннее тепло к минимуму. Так что одевайтесь потеплее пере тем, как пойти отдать свой голос.

Погода 10 сентября В Алтайском крае: переменная облачность, днем в северо-западных и северных районах местами дождь, утром местами туман;

температура утром +5...+10°С, днем +19…+24°С, по юго-востоку +14…+19°С;

ветер юго-восточный, 4-9 м/с с усилением до 11-16 м/с. В Барнауле: переменная облачность, без осадков;

температура утром +5…+7°С, днем +19…+21°С;

ветер юго-восточный, ночью 4-9м/с, днем 6-11 м/с. В Республике Алтай: переменная облачность, без осадков, утром местами туман;

температура утром +2…+7°С, местами до +5°С, днем +15…+20°С, местами +8…+13°С;

ветер юго-запад,ный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с, в горах до 20 м/с.