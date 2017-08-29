В День знаний Путин проведет открытый урок

"Президентский урок" будет транслироваться в других регионах в рамках телемоста, в котором примут участие российские космонавты. У школьников будет возможность задать вопрос российскому лидеру.

После глава государства отправится на форум "Будущие интеллектуальные лидеры России". В мероприятии принимают участие "талантливые школьники, которым помогают определиться с будущей работой представители высокотехнологичных компаний, таких как "Роскосмос", "Росатом", НИЦ Курчатовский институт", пишет newsru.com.

Справка

Путин каждый год посещает школы в День знаний. Например, в 2016 году 1 сентября он общался с учащимися во Владивостоке, в 2015 году приезжал в образовательный центр "Сириус" в Сочи. До этого глава государства посещал Северо-восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова в Якутске.

В 2013 году во время визита в школу Кургана Путин рекомендовал школьникам "заниматься любимым делом". А после того как президенту на открытом уроке у первоклассников показали интерактивную доску, он нарисовал на ней "кошку, вид сзади". 1 сентября 2012 года Путин посетил гимназию N1519 на северо-западе столицы.