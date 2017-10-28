В алтайском детском саду родителей просят сдать овощи по специальным нормам

В детском саду "Родничок" Троицкого района Алтайского края появилось объявление, в котором администрация учреждения просит родителей сдать продукты по установленным нормам, пишет "АиФ-Алтай". Для питания одного ребенка в детском саде нужно принести 8 ведер картофеля, 5 кг лука, 1 ведро моркови, полведра свеклы и 2 банки квашеной капусты. Подобная ситуация встречается в нескольких районах и городах края.
В социальной сети жители региона рассказали, сколько сдают овощей в детские сады: одни приносят продуктов в меньших объемах, другие покупают даже воду.
Некоторые родители довольны такой процедурой, потому что воспринимают эту ситуацию как способ удешевления питания ребенка.
В администрации Троицкого района рассказали, что родители, беспокоясь о рационе детей, самостоятельно устанавливают нормы сдачи овощей, и эти меры считаются добровольными. Каждый месяц за ребенка в этом детсаду родители платят по 1,5 тыс. рублей. В эту сумму входят расходы на питание, оплата работы персонала и траты на хозяйственные нужды.
Те, кто сдает продукты в детский сад с огорода, уверены, что они "экологически чистые". Однако в краевом управлении Роспотребнадзора изданию сообщили, что по санитарно-эпидемиологическим требованиям прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные организации проводится при наличии документов, которые подтверждают их качество и безопасность. Без таких документов продукты использовать нельзя.
Ранее altapress.ru писал, что центральная районная больница Зонального района обратилась к местным жителям с просьбой помочь медучреждению со свежими овощами и различными солениями. Просить у односельчан овощи с огорода каждую весну и осень стало в районе традицией.
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