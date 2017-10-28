В алтайском детском саду родителей просят сдать овощи по специальным нормам

В социальной сети жители региона рассказали, сколько сдают овощей в детские сады: одни приносят продуктов в меньших объемах, другие покупают даже воду.

Некоторые родители довольны такой процедурой, потому что воспринимают эту ситуацию как способ удешевления питания ребенка.

В администрации Троицкого района рассказали, что родители, беспокоясь о рационе детей, самостоятельно устанавливают нормы сдачи овощей, и эти меры считаются добровольными. Каждый месяц за ребенка в этом детсаду родители платят по 1,5 тыс. рублей. В эту сумму входят расходы на питание, оплата работы персонала и траты на хозяйственные нужды.

Те, кто сдает продукты в детский сад с огорода, уверены, что они "экологически чистые". Однако в краевом управлении Роспотребнадзора изданию сообщили, что по санитарно-эпидемиологическим требованиям прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные организации проводится при наличии документов, которые подтверждают их качество и безопасность. Без таких документов продукты использовать нельзя.

Ранее altapress.ru писал, что центральная районная больница Зонального района обратилась к местным жителям с просьбой помочь медучреждению со свежими овощами и различными солениями. Просить у односельчан овощи с огорода каждую весну и осень стало в районе традицией.