В Донецкой республике запретили ввоз украинского сала

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Сегодня, 10:50.
Потребитель

Ввоз продовольствия из свинины с территории Украины в Донецкую республику теперь запрещен. Такая мера принята, чтобы предотвратить вспышку африканской чумы свиней. Решение приняло министерство агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашенной республики, пишет "КоммерсантЪ".

Свиньи.
Свиньи. Фото: СС0.

По запрет попали любые готовые продукты, включая сало, колбасные изделия и мясные консервы. Запрет касается и провоза данной продукции в ручной клади для собственных нужд. Чиновники говорят, что ухудшилась эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней на украинской территории.

В начале сентября Украина прекратила ввоз свиней и свиного мяса из Люблинского и Мазовецкого воеводств Польши в связи со вспышкой там АЧС. Позднее польский министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель заявил, что Варшава построит на границе с Украиной забор, чтобы отгородиться от зараженных украинских кабанов. Минфин Польши пообещал выделить на эти цели необходимые средства. Планируется, что длина забора составит почти 730 км.

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