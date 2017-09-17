В Донецкой республике запретили ввоз украинского сала

Ввоз продовольствия из свинины с территории Украины в Донецкую республику теперь запрещен. Такая мера принята, чтобы предотвратить вспышку африканской чумы свиней. Решение приняло министерство агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашенной республики, пишет "КоммерсантЪ".
По запрет попали любые готовые продукты, включая сало, колбасные изделия и мясные консервы. Запрет касается и провоза данной продукции в ручной клади для собственных нужд. Чиновники говорят, что ухудшилась эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней на украинской территории.
В начале сентября Украина прекратила ввоз свиней и свиного мяса из Люблинского и Мазовецкого воеводств Польши в связи со вспышкой там АЧС. Позднее польский министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель заявил, что Варшава построит на границе с Украиной забор, чтобы отгородиться от зараженных украинских кабанов. Минфин Польши пообещал выделить на эти цели необходимые средства. Планируется, что длина забора составит почти 730 км.
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