В Донецкой республике запретили ввоз украинского сала

По запрет попали любые готовые продукты, включая сало, колбасные изделия и мясные консервы. Запрет касается и провоза данной продукции в ручной клади для собственных нужд. Чиновники говорят, что ухудшилась эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней на украинской территории.

В начале сентября Украина прекратила ввоз свиней и свиного мяса из Люблинского и Мазовецкого воеводств Польши в связи со вспышкой там АЧС. Позднее польский министр сельского хозяйства Кшиштоф Юргель заявил, что Варшава построит на границе с Украиной забор, чтобы отгородиться от зараженных украинских кабанов. Минфин Польши пообещал выделить на эти цели необходимые средства. Планируется, что длина забора составит почти 730 км.