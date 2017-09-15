В ДТП на алтайской трассе после столкновения с фурой погиб мотоциклист

15 сентября в Тальменском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 19-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
По предварительным данным, 55-летний водитель МАН с полуприцепом столкнулся с мотоциклом, за рулем которого был погибший. По данным полиции, парень выехал на проезжую часть с правой стороны обочины, не убедившись в отсутствии помехи для движения.
В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
На фото видно, что грузовик после столкновения перевернулся и упал в кювет.
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