В ДТП на алтайской трассе после столкновения с фурой погиб мотоциклист

По предварительным данным, 55-летний водитель МАН с полуприцепом столкнулся с мотоциклом, за рулем которого был погибший. По данным полиции, парень выехал на проезжую часть с правой стороны обочины, не убедившись в отсутствии помехи для движения.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

На фото видно, что грузовик после столкновения перевернулся и упал в кювет.