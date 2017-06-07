В Дубае россиянку отправили в тюрьму после конфликта на дороге

Россиянка проведет три месяца в тюрьме в ОАЭ за аморальное поведение на дороге.
После она будет экстрадирована на родину, сообщает "Московский комсомолец". Женщине также выписан штраф за езду с чужим водительским удостоверением. Причиной уголовного разбирательства стал конфликт россиянки с американкой в знаменитом элитном районе Палм Джумейра.
Россиянка ехала за рулем чужого автомобиля и прямо на трассе повздорила с другой автоледи. Та позже заявила, что россиянка демонстрировала опасное вождение, а потом и вовсе резко затормозила перед машиной американки, когда та ей посигналила. Выйдя из машины, россиянка якобы показала американке средний палец, пишет bfm.ru.
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