В Дубае россиянку отправили в тюрьму после конфликта на дороге

После она будет экстрадирована на родину, сообщает "Московский комсомолец". Женщине также выписан штраф за езду с чужим водительским удостоверением. Причиной уголовного разбирательства стал конфликт россиянки с американкой в знаменитом элитном районе Палм Джумейра.

Россиянка ехала за рулем чужого автомобиля и прямо на трассе повздорила с другой автоледи. Та позже заявила, что россиянка демонстрировала опасное вождение, а потом и вовсе резко затормозила перед машиной американки, когда та ей посигналила. Выйдя из машины, россиянка якобы показала американке средний палец, пишет bfm.ru.