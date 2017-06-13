В Дубае судят российского тренера по синхронному плаванию

Представлявшая сборную РФ на соревнованиях мира и Европы по синхронному плаванию россиянка предстала перед судом в Дубае из-за того, что управляемый ею дрон упал на полицейскую машину и повредил боковое зеркало, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае.
23-летняя россиянка работает тренером по синхронному плаванию в Москве, ее имя и фамилия не сообщаются.
"Россиянка присутствовала на слушании в понедельник, следующее заседание состоится на следующей неделе. Обвинение ей пока не предъявлено", — сообщили агентству в генконсульстве.
В протоколе полиции говорится о порче россиянкой "государственного имущества".
Россиянка приехала в Дубай на три дня. Девушка запускала дрон у международного финансового центра. У дрона села батарейка, и девушка потеряла над ним контроль, в итоге он случайно упал на машину полиции Дубая, пишет bfm.ru.
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