В Дубае загорелся один из высочайших жилых небоскрёбов

В Дубае загорелся один из высочайших небоскребов мира, 79-этажный жилой комплекс Torch ("Башня"). Фото и видео с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. На кадрах видеороликов видно, что огонь распространился примерно на половину высоты здания.
Представитель полиции сообщил эмиратской газете Gulfnews, что возгорание произошло на 50-м этаже, но из-за сильного ветра пламя распространилось по стенам более чем на десять этажей. На видеосъемке очевидцев видно, что полыхает целый пролет небоскреба, на землю падают многочисленные горящие обломки, расходятся густые клубы дыма.
Все жильцы были благополучно эвакуированы. Сведений о пострадавших не поступало. Пожарные в настоящее время локализовали возгорание. Тушить приходилось не только пламя на верхних этажах, но и обломки здания, и расплавленное стекло, которое капало с горящего небоскреба, пишет РИА Новости.
#Dubai torch tower is currently burning in Dubai Marina @gulf_news 😱 pic.twitter.com/HvxxnOXSuk— PepGenesio (@Mamad_ElShabazz) 3 августа 2017 г.
Ранее небоскреб уже становился жертвой большого пожара — в 2015 году. Очевидцы сообщали, что огнем были объяты около 10 верхних этажей высотки, полиция тогда эвакуировала более 1000 человек, пишет РБК.
DEVELOPING: High-rise on fire in Dubai Marina district.— ~Marietta️ (@MDavisbot) 3 августа 2017 г.
🙏pic.twitter.com/Sc3QKmrrFL
BREAKING: #Dubai's torch tower is AGAIN on fire. pic.twitter.com/dqBA0TgLeN— The Intel Crab (@IntelCrab) 3 августа 2017 г.
В 2011 при открытии небоскреб The Torch высотой 348 метров был самой высокой жилой башней в мире, сейчас он занимает пятую позицию. The Torch расположен в одном из элитных районов города Дубай Марина, где проживают многочисленные общины иностранцев.
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