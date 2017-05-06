В Думе назвали верхом цинизма принуждение к шествию в "Бессмертном полку"

Привлекать людей "по разнарядке" к акции "Бессмертный полк" — это верх цинизма, заявил один из руководителей "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Политик возмущен сообщениями из регионов России о том, что бюджетников и молодежь заставляют участвовать в акции. Об этом заместитель секретаря генсовета ЕР Ревенко написал на своей странице в Facebook.
Евгений Ревенко,
депутат Госдумы:
Из регионов приходят новости, от которых "берет оторопь". Новости о том, что бюджетников, школьников и студентов и даже воспитанников детских садов заставляют участвовать в этой акции. Люди пишут об этом в блогах, СМИ пытаются разобраться в ситуации.
Хочу обратиться к тем, кто спускает такие "разнарядки" в коллективы. "Бессмертный полк" собрать по разнарядке невозможно. А те, кто пытается это делать, откровенно, не ведают, что творят. Это народная акция. Не надо входить в административный раж.
В России есть хорошее выражение "не за страх, а за совесть". Уверен, именно им руководствовались наши деды и прадеды, победившие в той войне. И люди, которые выходят год от года на улицы с фотографиями своих родственников, тоже идут в колоннах полка не за страх, а за совесть.
Депутат считает, что наша память о той Победе жива без "разнарядок". И напоминает чиновникам, решившим "порулить" акцией, что она начиналась, как народная.
Евгений Ревенко,
депутат Госдумы:
Все мы помним, что инициатива проведения "Бессмертного полка" исходила снизу и эта акция стала по-настоящему народной. Принуждение к участию – это верх циничного отношения к нашим предкам, своей кровью завоевавшим нам свободу и жизнь.
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