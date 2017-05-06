В Думе назвали верхом цинизма принуждение к шествию в "Бессмертном полку"

Из регионов приходят новости, от которых "берет оторопь". Новости о том, что бюджетников, школьников и студентов и даже воспитанников детских садов заставляют участвовать в этой акции. Люди пишут об этом в блогах, СМИ пытаются разобраться в ситуации.



Хочу обратиться к тем, кто спускает такие "разнарядки" в коллективы. "Бессмертный полк" собрать по разнарядке невозможно. А те, кто пытается это делать, откровенно, не ведают, что творят. Это народная акция. Не надо входить в административный раж.

В России есть хорошее выражение "не за страх, а за совесть". Уверен, именно им руководствовались наши деды и прадеды, победившие в той войне. И люди, которые выходят год от года на улицы с фотографиями своих родственников, тоже идут в колоннах полка не за страх, а за совесть.