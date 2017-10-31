В двух районах Алтайского края и Новоалтайске избрали новых глав

Сегодня, 20:23.
Политика

В Чарышском и Суетском районах Алтайского края 31 октября прошли сессии районных Советов народных депутатов, где избрали новых глав. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Администрация Новоалтайска.
Администрация Новоалтайска. Фото из архива редакции.

Главой Чарышского района избран Александр Ездин, который ранее замещал должность главы администрации этого района. А главой Суетского района единогласно избрали действующего главу — Наталью Долгову.

Главой Новоалтайска стал Сергей Еремеев, который занимал эту должность с января 2017 года.

Руководить администрациями они будут в течение пяти лет.

Ранее были назначены главы Романовского, Родинского, Поспелихинского, Завьяловского, и Тальменского районов.

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