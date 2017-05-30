Почему в Алтайском крае сложно создать единый расчетный центр и сложно бороться с должниками

Этот вопрос обсуждали на организованном группой "Интер РАО" круглом столе "Возможности и риски развития розничного бизнеса электроэнергии в России" в конце апреля.

"На 31 декабря 2016 года задолженность на рынке розницы России составила порядка 210 млрд рублей. Самая большая доля долгов у населения и предприятий ЖКХ", — сказала Марина Файрушина, первый заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Развитие". Электроэнергетика, по ее словам, в этом смысле уникальна: население платит почти 100%, но деньги оседают у посредников.

В Алтайском крае сумма долга только перед электроэнергетиками уже давно превысила 1 млрд рублей. Например, совокупный долг потребителей компании "Алтайэнерго­сбыт" (Алтайский край и Республика Алтай) на 1 марта 2017 года составил почти 1,8 млрд рублей. 86% задолженности приходится на юрлица, в их числе и УК.

Борьба с "помутнениями"

"Деньги должны идти напрямую к ресурсоснабжающим организациям. Причем это должно делаться быстро. Это наша принципиальная позиция", — сказал Андрей Максимов, замминистра энергетики. Один из способов выполнения такой задачи — создание ЕРЦ (работают в Московской, Ленинградской областях, в Красноярском крае и других регионах).

"Мы не от хорошей жизни пошли на их создание, — рассказал Ильнар Мирсияпов, руководитель блока стратегии и инвестиций “Интер РАО”. — Этот механизм выполняет функцию санитаров леса. Есть нерадивые компании, которые в силу жизненных обстоятельств или отдельных помутнений используют не причитающиеся им средства для выполнения нецелевой задачи".

В "Интер РАО" увидели, что в 2014-2015 годах платежи от УК начали снижаться. "Мы проанализировали ситуацию. Более 1,3 тыс. юрлиц начали вести себя недобросовестно. Решили, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих: объединились с другими ресурсниками и определили механизм, позволяющий очистить сектор от разного рода болезненных “опухолей”. Проект полностью себя оправдал", — объяснил Мирсияпов.

Он объяснил, почему, на его взгляд, ЕРЦ удобно создавать на базе гарантирующих поставщиков: "Электроэнергетические предприятия — самые технологически развитые из ресурсников. И водоканалы, и теплоснабжающие компании по оснастке менее развиты. И по ресурсной составляющей, и по возможности продвигать свои интересы, отстаивать причитающие средства такие компании ограниченны".

По словам Мирсияпова, создание ЕРЦ — "пионерская инициатива". Ее вполне одобряют в правительстве страны, поскольку этот механизм позволяет "обелять" систему платежей.

Представитель "Русгидро", в целом поддерживающий идею создания ЕРЦ, отметил, однако, что она вряд ли поможет решить проблему дебиторской задолженности: "Подразумевается, что прозрачность платежей будет высокой. Но повышение платежной дисциплины вряд ли произойдет. И вряд ли этот механизм позволит значительно снизить дебиторку".

Баланс интересов

В Алтайском крае есть опыт создания расчетных центров. Механизм прямого перечисления средств предусматривает, например, система "Город", через которую многие барнаульцы оплачивают услуги. Однако общерегионального центра не создано. Замруководителя компании "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров пояснил "СК", почему сделать это проблематично, в том числе на базе компании — гарантирующего поставщика.

"В Алтайском крае есть специфика — в регионе работает несколько гарантирующих поставщиков, и каждый — на “своей” территории. В этих условиях крайне сложно создать один большой центр — слишком непросто будет соблюсти баланс всех интересов, — объяснил Петров. — Тем не менее в регионе работают расчетные центры: и в Барнауле, и в Бийске, и в Рубцовске. Вопрос — в форме собственности и организации процесса".

Кроме того, есть и другая характерная особенность: в Алтайском крае у каждого гарантирующего поставщика (всего их четыре) — много сельских потребителей, причем не только из райцентров, но и из обычных, часто удаленных, сел.

"И ресурсников у нас очень много. Только котельных, находящихся на обслуживании у “Алтайэнергосбыта”, в крае больше 1 тыс. Всех подключить к единой расчетной системе очень сложно", — рассказал Сергей Петров.

Факт

28 апреля губернатор подписал программу "Развитие электроэнергетики Алтайского края" на 2018–2022 годы.