В "Единой России" изучат получение Иосифом Кобзоном паспорта ДНР

Паспорт ДНР Кобзону был присвоен 25 июня 2016 года, когда депутат и певец уже находился под европейскими и украинскими санкциями, уточняет "Московский комсомолец".

При этом и возник вопрос о паспорте Кобзона и его юридическом статусе: согласно российскому законодательству, депутатом Государственной Думы не может быть человек с двойным гражданством.

Российские законы запрещают депутату Госдумы быть иностранным гражданином.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о признании паспортов и других документов, выданных в ДНР и ЛНР, законными на территории России, пишет polit.ru.