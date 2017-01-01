В "Единой России" изучат получение Иосифом Кобзоном паспорта ДНР

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Сегодня, 21:07.
Политика

В "Единой России" изучат получение депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном паспорта самопровозглашенной ДНР, сообщает в микроблоге агентство FlashNord со ссылкой на источник в партии.

Иосиф Кобзон с дочкой.
Иосиф Кобзон с дочкой. Фото: iosifkobzon.ru.

Паспорт ДНР Кобзону был присвоен 25 июня 2016 года, когда депутат и певец уже находился под европейскими и украинскими санкциями, уточняет "Московский комсомолец".

При этом и возник вопрос о паспорте Кобзона и его юридическом статусе: согласно российскому законодательству, депутатом Государственной Думы не может быть человек с двойным гражданством.

Российские законы запрещают депутату Госдумы быть иностранным гражданином.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о признании паспортов и других документов, выданных в ДНР и ЛНР, законными на территории России, пишет polit.ru.

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