В Египте появится российская промышленная зона за $6,9 млрд

На это потребуются инвестиции в размере около $6,9 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

"Ожидается, что срок реализации проекта российской промышленной зоны составит 13 лет и будет разбит на три этапа. Прогнозируемый объем инвестиций резидентов в производства, инвесторов и управляющей компании в инфраструктуру составит около $6,9 млрд", — рассказали в министерстве.

При этом $6,4 млрд — вложения резидентов и инвесторов, остальные средства — инвестиции управляющей компании в инфраструктуру. Ожидается, что объем вложений в инфраструктуру за счет бюджета составит не более трети.

Министерство также заявило, что резиденты российской промзоны в Египте к 2026 году смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно, пишет bfm.ru.