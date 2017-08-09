В Египте появится российская промышленная зона за $6,9 млрд

Срок реализации проекта по созданию российской промышленной зоны в Египте составит 13 лет.
На это потребуются инвестиции в размере около $6,9 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.
"Ожидается, что срок реализации проекта российской промышленной зоны составит 13 лет и будет разбит на три этапа. Прогнозируемый объем инвестиций резидентов в производства, инвесторов и управляющей компании в инфраструктуру составит около $6,9 млрд", — рассказали в министерстве.
При этом $6,4 млрд — вложения резидентов и инвесторов, остальные средства — инвестиции управляющей компании в инфраструктуру. Ожидается, что объем вложений в инфраструктуру за счет бюджета составит не более трети.
Министерство также заявило, что резиденты российской промзоны в Египте к 2026 году смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно, пишет bfm.ru.
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