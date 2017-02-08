В Екатеринбурге ребенок упал с восьмого этажа

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Сегодня, 21:53.
Происшествия

В Екатеринбурге 6-летняя девочка упала с 8 этажа. Ребенок чудом выжил. Сотрудники полиции начали проверку, пишет РИА Новости.

Разбитое окно.
Разбитое окно. Фото: Михаил Хаустов.

Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу, у нее травмы головы и переломы различной степени тяжести. В ближайшее время девочку прооперируют.

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