В Екатеринбурге собутыльники приковали женщину к батарее и издевались

В Екатеринбурге полицейские задержали двух мужчин, которые издевались над женщиной: приковали наручниками к батарее и избивали её.
Инцидент произошел днём 6 августа. Около 15.00 в полицию позвонила 27-летняя женщина и рассказала, что муж с собутыльником приковали её наручниками к батарее в квартире и бьют. Один из них пояснил: "Чтоб не мешалась".
Чтобы освободить пленницу пришлось вызывать спасателей, которые "перекусили" наручники.
Женщина рассказала, что просидела под столом у батареи весь день, и подтвердила, что задержанные наносили ей побои. Судя по старым следам на руках жертвы, такие издевательства она терпела постоянно.
Мужчин доставили в дежурную часть. Ведется разбирательство, пишет ura.ru.
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