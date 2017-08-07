В Екатеринбурге собутыльники приковали женщину к батарее и издевались

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Сегодня, 17:18.
Происшествия

В Екатеринбурге полицейские задержали двух мужчин, которые издевались над женщиной: приковали наручниками к батарее и избивали её.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Инцидент произошел днём 6 августа. Около 15.00 в полицию позвонила 27-летняя женщина и рассказала, что муж с собутыльником приковали её наручниками к батарее в квартире и бьют. Один из них пояснил: "Чтоб не мешалась".

Чтобы освободить пленницу пришлось вызывать спасателей, которые "перекусили" наручники.

Женщина рассказала, что просидела под столом у батареи весь день, и подтвердила, что задержанные наносили ей побои. Судя по старым следам на руках жертвы, такие издевательства она терпела постоянно.

Мужчин доставили в дежурную часть. Ведется разбирательство, пишет ura.ru.

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