В Екатеринбурге собутыльники приковали женщину к батарее и издевались

Инцидент произошел днём 6 августа. Около 15.00 в полицию позвонила 27-летняя женщина и рассказала, что муж с собутыльником приковали её наручниками к батарее в квартире и бьют. Один из них пояснил: "Чтоб не мешалась".

Чтобы освободить пленницу пришлось вызывать спасателей, которые "перекусили" наручники.

Женщина рассказала, что просидела под столом у батареи весь день, и подтвердила, что задержанные наносили ей побои. Судя по старым следам на руках жертвы, такие издевательства она терпела постоянно.

Мужчин доставили в дежурную часть. Ведется разбирательство, пишет ura.ru.