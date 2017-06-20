В Эстонии обнаружили останки бойца из Алтайского края

На северо-востоке Эстонии поисковики обнаружили останки сержанта советской армии Андрея Егоровича Нагайцева, уроженца Алтайского края. Об этом сообщает военно-историческое объединение Front Line.
Известно, что Андрей Нагайцев родился в 1918 году в деревне Барановка Змеиногорского района. На фронт его призвали в Казахстане, в Шемонаихинском РВК.
Его останки нашли в ходе совместного выезда ВИО "Front Line" и ЭВИК 11 июня этого года в уезде Ида-Вирума, в районе Вайвара, на Северо-Востоке Эстонии. Имя установили по номерам медалей.
Участники поискового отряда просят помочь найти родственников солдата.
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