В Европарламенте поднимут вопрос о признании ДНР и ЛНР

Права ДНР и ЛНР на самоопределение могут стать темой обсуждения на одном из заседаний Европарламента. Вопрос о ситуации со статусом народных республик намерена поставить евродепутат от Италии Элеонора Фаренца. Политик заявила, что для ЕС стыдно поддерживать Киев в его действиях против Донбасса, пишут "Известия".
"Я уже подписала петицию, чтобы потребовать от итальянского правительства официально признать самопровозглашенные республики. И буду обсуждать в Европарламенте петицию, призывающую к прекращению поддержки правительства Порошенко и признанию ДНР и ЛНР. Вскоре будет организована встреча в ЕП, на которую будут приглашены представители Донецка и Луганска. Цель в том, чтобы рассмотреть эту проблему на международном уровне и показать, как простой народ отважно ведет борьбу за свою свободу, сражаясь с сегодняшним фашизмом", — заявила она изданию.
Сама Фаренца стала участником международной делегации политиков и общественников, которая в начале мая посетила Донецк и Луганск. Теперь итальянский депутат собирается подготовить поездку представителей ДНР и ЛНР в Брюссель.
"Ей здесь очень понравилось. Однако мы должны реально смотреть на вещи и понимать, что она всего лишь один член ЕП и у нее нет политической силы изменить мнение большинства политиков в ЕС", — поделился своим мнением организатор поездки, активист из Германии Тобиас Фенинг.
Общественный деятель отметил при этом, что главная цель была достигнута — члены делегации поняли, что жители юго-востока Украины хотят мира и соблюдения своих прав.
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