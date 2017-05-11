В Европарламенте поднимут вопрос о признании ДНР и ЛНР

"Я уже подписала петицию, чтобы потребовать от итальянского правительства официально признать самопровозглашенные республики. И буду обсуждать в Европарламенте петицию, призывающую к прекращению поддержки правительства Порошенко и признанию ДНР и ЛНР. Вскоре будет организована встреча в ЕП, на которую будут приглашены представители Донецка и Луганска. Цель в том, чтобы рассмотреть эту проблему на международном уровне и показать, как простой народ отважно ведет борьбу за свою свободу, сражаясь с сегодняшним фашизмом", — заявила она изданию.

Сама Фаренца стала участником международной делегации политиков и общественников, которая в начале мая посетила Донецк и Луганск. Теперь итальянский депутат собирается подготовить поездку представителей ДНР и ЛНР в Брюссель.

"Ей здесь очень понравилось. Однако мы должны реально смотреть на вещи и понимать, что она всего лишь один член ЕП и у нее нет политической силы изменить мнение большинства политиков в ЕС", — поделился своим мнением организатор поездки, активист из Германии Тобиас Фенинг.

Общественный деятель отметил при этом, что главная цель была достигнута — члены делегации поняли, что жители юго-востока Украины хотят мира и соблюдения своих прав.