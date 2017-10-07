В европейских городах появились граффити в честь 65-летия Владимира Путина

В ряде европейских городов появились граффити с изображением Владимира Путина, нарисованные к его юбилею. Об этом пишет РИА Новости.
В Берлине Путина нарисовали сидящим в кресле в окружении белых голубей. По обоим сторонам нарисованы четыре строчки на русском и немецком языках из "Оды к радости" Шиллера, которые стали гимном Евросоюза. Они гласят: "Ты сближаешь без усилья всех разрозненных враждой. Там, где ты раскинешь крылья, люди — братья меж собой". Рисунок появился в районе, рядом с которым ранее проходила Берлинская стена, сообщает ТАСС.
В Барселоне, где сейчас решается вопрос о независимости, российского лидера изобразили подмигивающим. Рядом с рисунком написали: "Каждый человек имеет право на самоопределение", передает НТВ.
Парижский художник Skame Retors стилизовал изображение под советский плакат Александра Родченко и сопроводил граффити надписью: "Пацифист, с днем рождения".
А в Санкт-Петербургской галерее ранее появился двухметровый арт-объект "Золотой Путин", созданный местным художником. Нынешняя работа стала ремейком его ранней картины "Путин со щенком".
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент проведет день рождения за работой. В повестке дня у Путина оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и "множество телефонных разговоров".
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