В Евросоюзе напуганы новыми санкциями США против России

В Еврокомиссии также заявили, что ЕС может попросить у президента США Дональда Трампа публичного или письменного заверения, что новые санкции против России не затронут интересы Брюсселя, пишут "Известия".

Подготовленный к заседанию Еврокомиссии документ излагает несколько вариантов ответа, в частности, необходимость получить от президента США заверение, что санкции не затронут интересы ЕС, или возможность признания недействительными на территории Евросоюза санкций США, нарушающих европейские интересы.

Напомним, что новые санкции США против России могут навредить и самим американцам. В первую очередь пострадают нефтяные и газовые проекты. Президент Petroleum Equipment & Services Association Лесли Байер заявил, что колоссальная эскалация санкций может создать препятствия для компаний США на мировых рынках, вызвав сокращение рабочих мест и спад экономики. Предполагается, что по этим санкциям до 14 дней сократится максимальный срок рыночного финансирования российских банков, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.