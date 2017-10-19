В ФАС заявили об отмене роуминга по России до 2018 года

Пузыревский отметил, что если решения по снижению цен на роуминг и его отмену не будут приняты, ФАС применит более серьезные меры антимонопольного воздействия.

В России действует три видав роуминга — национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Ситуация по Крыму наиболее острая. Глава полуострова Сергей Аксенов не раз подвергал критике работу мобильных операторов, которые буквально "обдирают" жителей и гостей полуострова, пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФАС России будет настаивать на снижении роуминговых тарифов внутри страны. 31 июля ФАС возбудила дело на крупных мобильных операторов в связи с вопросом национального роуминга. Они должны были внести свои предложения по решению проблемы, но не сделали этого.

Заседание комиссии по рассмотрению дел в отношении "ВымпелКома", ПАО "МегаФон" назначены на 26 сентября. Действия ПАО "МТС" будут рассмотрены на комиссии, которая состоится 28 сентября, ООО "Т2 Мобайл" — 29 сентября.

В сентябре глава ФАС Игорь Артемьев в сентябре заявлял, что федеральные службы готовы оказать помощь операторам "большой четверки": минимизировать барьеры для расширения бизнеса, что может компенсировать потерю доходов после отмены роуминга.