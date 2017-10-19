В ФАС заявили об отмене роуминга по России до 2018 года

До конца года проблема роуминга по всей России должна быть решена. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский. По его словам, запросы операторам связи направлены, и "только какие-то серьезные аргументы" должны помешать скорой отмене роуминга, пишет ТАСС.
Пузыревский отметил, что если решения по снижению цен на роуминг и его отмену не будут приняты, ФАС применит более серьезные меры антимонопольного воздействия.
В России действует три видав роуминга — национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Ситуация по Крыму наиболее острая. Глава полуострова Сергей Аксенов не раз подвергал критике работу мобильных операторов, которые буквально "обдирают" жителей и гостей полуострова, пишут РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ФАС России будет настаивать на снижении роуминговых тарифов внутри страны. 31 июля ФАС возбудила дело на крупных мобильных операторов в связи с вопросом национального роуминга. Они должны были внести свои предложения по решению проблемы, но не сделали этого.
Заседание комиссии по рассмотрению дел в отношении "ВымпелКома", ПАО "МегаФон" назначены на 26 сентября. Действия ПАО "МТС" будут рассмотрены на комиссии, которая состоится 28 сентября, ООО "Т2 Мобайл" — 29 сентября.
В сентябре глава ФАС Игорь Артемьев в сентябре заявлял, что федеральные службы готовы оказать помощь операторам "большой четверки": минимизировать барьеры для расширения бизнеса, что может компенсировать потерю доходов после отмены роуминга.
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