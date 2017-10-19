В ФАС заявили об отмене роуминга по России до 2018 года

Сегодня, 08:54.
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До конца года проблема роуминга по всей России должна быть решена. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский. По его словам, запросы операторам связи направлены, и "только какие-то серьезные аргументы" должны помешать скорой отмене роуминга, пишет ТАСС.

Мужчина говорит по телефону.
Мужчина говорит по телефону. Фото: СС0.

Пузыревский отметил, что если решения по снижению цен на роуминг и его отмену не будут приняты, ФАС применит более серьезные меры антимонопольного воздействия.

В России действует три видав роуминга — национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Ситуация по Крыму наиболее острая. Глава полуострова Сергей Аксенов не раз подвергал критике работу мобильных операторов, которые буквально "обдирают" жителей и гостей полуострова, пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФАС России будет настаивать на снижении роуминговых тарифов внутри страны. 31 июля ФАС возбудила дело на крупных мобильных операторов в связи с вопросом национального роуминга. Они должны были внести свои предложения по решению проблемы, но не сделали этого.

Заседание комиссии по рассмотрению дел в отношении "ВымпелКома", ПАО "МегаФон" назначены на 26 сентября. Действия ПАО "МТС" будут рассмотрены на комиссии, которая состоится 28 сентября, ООО "Т2 Мобайл" — 29 сентября.

В сентябре глава ФАС Игорь Артемьев в сентябре заявлял, что федеральные службы готовы оказать помощь операторам "большой четверки": минимизировать барьеры для расширения бизнеса, что может компенсировать потерю доходов после отмены роуминга. 

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