В филиале "Алтайэнерго" прошла противоаварийная тренировка

В течение дня энергетики отрабатывали ситуации, которые могут возникнуть в результате природных катаклизмов. Условно в учебных мероприятиях участвовали 168 человек и 56 единиц техники из нескольких производственных отделений филиала. В тренировке был задействован персонал одной из подрядных организаций и филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Западно-Сибирского ПМЭС.

По легенде из-за сильного снегопада и резкого похолодания произошло отключение двух линий 110 киловольт, одной – 35 киловольт и 25 воздушных линий 10 кВ. В результате, обесточенными оказались более 28 тысяч человек в нескольких районах края.

Получив сообщение диспетчера о начале тренировки и первые вводные, персонал незамедлительно приступил к условному восстановлению энергоснабжения пострадавших территорий. В работах была задействована специальная техника и резервные источники энергоснабжения – дизель-генераторные установки, которые используются для обеспечения резервного энергоснабжения потребителей.

Дмитрий Красноперов,

заместитель главного инженера филиала "Алтайэнерго", начальник центра управления сетями:

Учения и тренировки – неотъемлемая часть нашей работы. В течение года достаточно реальных, подобных этому сценарию, ситуаций. Во время аномально низких температур и ураганов зимой, в период весеннего паводка и в пожароопасный летний сезон энергообъекты подвергаются дополнительному риску и нуждаются в повышенной защите от воздействия неблагоприятных природных явлений. В ходе учений мы имеем возможность в очередной раз отработать действия оперативного персонала для предотвращения нештатных ситуаций и обеспечения максимально надежного энергоснабжения потребителей.рное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек.

Справка

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,935 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 124 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 52 379 общей мощностью 12 332 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 800 общей мощностью 30 742 МВА. В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).