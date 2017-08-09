В Финляндии пропали 37 украинцев, приехавших собирать ягоды

Цепочка странных событий началась 30 июля, когда секретарю местного охотничьего клуба Суло Сухонену позвонили и сообщили, что группа иностранных сборщиков ягод нуждается во временном размещении.

37 сборщиков из Украины и трёх из Эстонии должны были направить в местечко Ююка в Северной Карелии, однако в последний момент размещение было отменено.

Сборщиков привезли в домик охотничьего клуба в Тууповаара через несколько часов после звонка. На полу клуба для сборщиков разложили матрасы, а также их накормили.

На следующей неделе Сухонен обратился в Службу спасания с вопросом о том, что делать со сборщиками. Вечером 3 августа полицейские позвонили и сообщили, что сборщиков нельзя выселять из охотничьего клуба.

4 августа местный евангелическо-лютеранский приход предоставил группе иностранцев еду. 6 августа с продуктами помог владелец местного магазина. 7 августа Сухонен связался с иммиграционным отделением полиции и попросил совета у чиновников.

Когда Сухонен 8 августа вместе с полицией прибыл к домику клуба, выяснилось, что сборщиков увезли.

"На дороге я увидел следы микроавтобуса, и понял, что в доме никого не будет", — рассказывает Сухонен. Местонахождение группы иностранцев сейчас неизвестно. Также нет сведений о том, кто их привёз и увёз.

Никто из "ягодных оптовиков", с которыми Новостной службе Yle удалось связаться, ничего не знает об этой группе сборщиков. Полиция их искать не намерена.