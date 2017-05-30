В Газпроме рассказали, когда устранят аварию в Барнауле

По данным газовиков, внеплановые работы на месте утечки проводятся с 9.00. В администрации города сообщали, что под отключение попали около 40 тысяч жителей и 230 организаций. В алтайском подразделении "Газпрома" уточнили, что временно прекращена подача газа 18 предприятиям и частично прекращено газоснабжения 1800 абонентам.

По окончании работ газоснабжение будет восстановлено.