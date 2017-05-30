В Газпроме рассказали, когда устранят аварию в Барнауле

"Алтайгазпром" отчитался, что в 18.00 будет ликвидирована авария на газопроводе в районе проспекта Космонавтов. Ранее мэрия города заявляла, что здесь у здания № 48е обнаружили утечку газа в районе врезки трубы газопровода д-57 мм.
По данным газовиков, внеплановые работы на месте утечки проводятся с 9.00. В администрации города сообщали, что под отключение попали около 40 тысяч жителей и 230 организаций. В алтайском подразделении "Газпрома" уточнили, что временно прекращена подача газа 18 предприятиям и частично прекращено газоснабжения 1800 абонентам.
По окончании работ газоснабжение будет восстановлено.
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