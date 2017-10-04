В Генпрокуратуре усомнились в том, что глава Росавиации соответствует занимаемой должности

Генпрокуратура России внесла представление на имя министра транспорта, в котором предложила рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Также собеседник издания подтвердил подлинность копии письма Генпрокуратуры на имя министра транспорта РФ Максима Соколова, опубликованного ранее в одном из анонимных телеграм-каналов.
В нем говорится, что история с "ВИМ-Авиа" и прокурорские проверки говорят о том, что руководство Росавиации не приняло кардинальных мер по стабилизации ситуации в гражданской авиации. Это систематически приводит к банкротству российских перевозчиков ("Авианова", "Континент", "Московия", "РусЭйр", "Полет", "Татарстан", "Трансаэро"). Права пассажиров массово нарушаются, а бюджет вынужден тратить средства для минимизации последствий банкротств.
Меры Росавиации по контролю за деятельностью авиаперевозчиков "зачастую являются формальными и не отвечают требованиям федерального законодательства", считают в Генпрокуратуре.
В итоге в ведомстве предлагают "рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, в том числе о соответствии занимаемой должности руководителя Росавиации А.В.Нерадько и его заместителя О.С.Клима".
Также в документе говорится о необходимости усиления контроля за деятельностью этого ведомства и за соблюдением требований по сертификации и лицензированию авиаперевозчиков, пишет znak.com.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" остановила выполнение регулярных чартерных рейсов 25 сентября из-за нехватки средств. Десятки тысяч пассажиров в российских и зарубежных аэропортах оказались в трудной ситуации. Как сообщают открытые источники, до конца сезона авиакомпания продала билеты более чем 190 тыс. пассажиров.
Генпрокуратура РФ, СКР и Росавиация обратили внимание на авиакомпанию. Владельцы "ВИМ-Авиа" заявили о готовности отдать бизнес под внешнее управление. Между тем было возбуждено уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками авиакомпании.
Как сообщает Следственный комитет России, совладельцы авиаперевозчика скрылись за рубежом.
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