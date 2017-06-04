В Германии афганский мигрант взял в заложники российского мальчика и убил его

В одном из лагерей для беженцев в Баварии мужчина захватил ребенка в заложники, а потом лишил жизни. Погибший мальчик оказался россиянином, сообщает Nordbayern.de.
41-летний мигрант взял 5-летнего мальчика в заложники и нанес ему смертельное ранение.
Афганец также тяжело ранил и мать ребенка. Его 6-летний брат — второй ребенок гражданки России, не пострадал.
Нападавшего застрелили стражи порядка, пишет "Росбалт".
В обстоятельствах инцидента разбирается посольство РФ в Германии.
Силовики открыли огонь и застрелили афганского гражданина, пишут РИА Новости.
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