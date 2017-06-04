В Германии афганский мигрант взял в заложники российского мальчика и убил его

41-летний мигрант взял 5-летнего мальчика в заложники и нанес ему смертельное ранение.

Афганец также тяжело ранил и мать ребенка. Его 6-летний брат — второй ребенок гражданки России, не пострадал.

Нападавшего застрелили стражи порядка, пишет "Росбалт".

В обстоятельствах инцидента разбирается посольство РФ в Германии.

Силовики открыли огонь и застрелили афганского гражданина, пишут РИА Новости.