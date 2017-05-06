В Германии из-за бомб эвакуировали 50 тысяч человек

Эвакуировать будут не только из жилых домов, но и из семи домов престарелых, из больницы, а также работников шинного завода фирмы Continental.

Чтобы эвакуированные не заскучали, им предложат бесплатный обед и культурную программу. Обезвредить бомбы собираются к вечеру 6 мая.