В Германии из-за бомб эвакуировали 50 тысяч человек

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Сегодня, 16:58.
Происшествия

50 тысяч человек эвакуируют в Ганновере, чтобы обезвредить пять бомб времен второй мировой войны, пишет Газета.ru. Это десятая часть жителей города.

Британский бомбардировщик времен второй мировой войны.
Британский бомбардировщик времен второй мировой войны. Фото: из открытых источников в интернете.

Эвакуировать будут не только из жилых домов, но и из семи домов престарелых, из больницы, а также работников шинного завода фирмы Continental.

Чтобы эвакуированные не заскучали, им предложат бесплатный обед и культурную программу. Обезвредить бомбы собираются к вечеру 6 мая.

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