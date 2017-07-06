В Германии маленький мальчик нашел бомбу и принес ее в детский сад

В Германии мальчик во время прогулки в лесу нашел зажигательную бомбу времен Второй мировой войны и принес ее прямо в детский сад.
Воспитатели, увидев предмет, вызвали полицейских и вывели детей на улицу. Инцидент произошел в Дармштадте 5 июля.
Правоохранительные органы прочесали участок леса, где было найдено взрывное устройство, но других боеприпасов не нашли, сообщает "Медуза".
Во время Второй мировой войны Дармштадт неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны британской авиации. Наиболее крупная атака на город, в ходе которой были применены и зажигательные бомбы, произошла в ночь на 12 сентября 1944 года. В результате погибли около 12 тысяч местных жителей, пишет bfm.ru.
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