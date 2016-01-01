В Германии в Рождество эвакуируют десятки тысяч горожан из-за подрыва бомбы

Бомбу времен Второй мировой войны весом 1,8 тонны обнаружили на Якобервалльштрассе, недалеко от центра города и аугсбургского собора. Специалисты готовятся обезвредить ее, из-за чего 54 тысячижителей города должны будут покинуть свои дома. Радиус эвакуации составит полтора километра.

По словам члена взрывной команды Андреаса Хейля, обнаружена британская воздушная мина типа "HC 4000". До 80% веса таких бомб могло составлять взрывчатое вещество.