В Германии выпустили банкноту в 0 евро

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Сегодня, 20:03.
Жизнь

Европейский центральный банк дал разрешение на выпуск в Германии партии купюр номиналом ноль евро, сообщает издание Neue Osnabr?cker Zeitung.

По данным издания, выпущенная в качестве сувенира банкнота не несет реальной ценности, и купить на нее ничего нельзя. При этом напечатана она на той же бумаге, что и обычные евро, также у купюры есть все степени защиты — голограммы, водяные знаки, медные полосы и индивидуальный серийный номер.

Всего было напечатано пять тысяч экземпляров купюр, на каждой из них изображен построенный в 1958 году трехмачтовый парусник ВМФ Германии "Горх Фок II". Приобрести одну сувенирную банкноту можно за €2,50. Власти уверены, что купюра будет пользоваться популярностью среди коллекционеров и туристов, сообщает "Коммерсант".

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