В ГИБДД Барнаула рассказали подробности столкновения мопеда с двумя грузовиками

Жуткое ДТП произошло в ночь на 13 августа перед Бельмесево на 21 км Змеиногорского тракта. Столкнулись мопед и два грузовых автомобиля.
Как сообщили в ГИБДД Барнаула, около 00.05 водитель тягача Volvo Fm-Truck 4x2 с полуприцепом не выдержал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и наехал на мопед Racer Alpha, который двигался в попутном направлении впереди. От столкновения мопед опрокинулся, после чего грузовой автомобиль Isuzu Forward , который двигался следом за Volvo Fm-Truck сбил водителя мопеда.
От полученных травм 36-летний водитель мопеда скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажир мопеда, 35-летний мужчина, госпитализирован. Трассу на время ликвидации последствия ДТП пришлось перекрыть.
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