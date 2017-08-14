В ГИБДД Барнаула рассказали подробности столкновения мопеда с двумя грузовиками

Как сообщили в ГИБДД Барнаула, около 00.05 водитель тягача Volvo Fm-Truck 4x2 с полуприцепом не выдержал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и наехал на мопед Racer Alpha, который двигался в попутном направлении впереди. От столкновения мопед опрокинулся, после чего грузовой автомобиль Isuzu Forward , который двигался следом за Volvo Fm-Truck сбил водителя мопеда.

От полученных травм 36-летний водитель мопеда скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажир мопеда, 35-летний мужчина, госпитализирован. Трассу на время ликвидации последствия ДТП пришлось перекрыть.