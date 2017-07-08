В Гидрометцентре объяснили, почему жара на юге Сибири сменилась на дожди

Как пояснили синоптики, в этом виноваты циклоны, пришедшие с запада и прокатившиеся над центральными и южными регионами Сибири. Но, по данным ученых, как раз в эти выходные погода начнет меняться. В Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях при порывистом ветре местами сохранятся небольшие дожди и грозы. Однако все это улучшит пожароопасную обстановку. Температурный фон на том же уровне +16..+23, на юге региона до +28. А на Алтае в воскресенье уже солнечно и без осадков, днем воздух прогреется до +30.

В центральных и южных районах Красноярского края предстоящие выходные будут дождливыми и ветреными. Атмосферные фронты принесут осадки, местами грозы. 8 июля столбики термометров в дневное время поднимутся до +24, в южных районах до 27. А в воскресный день похолодает на 2-3 градуса. Непогода распространится также на южные республики Тыву и Хакасию. Там пройдут умеренные дожди и усилится ветер, с порывами до 20 м/с.

Погода вокруг Байкала в ближайшие дни будет формироваться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. В Иркутской области он отметится дождями, при дневной температуре около 25 градусов.

В эпицентре же ненастья окажется Забайкальский край и Бурятия, где пройдут дожди, местами сильные с порывами ветра до18 м/с. Но тепло сохранится +22…+27.