В Гидрометцентре объяснили, почему жара на юге Сибири сменилась на дожди

В Российском гидрометцентре рассказали, почему на юге Сибири долго длившаяся жара сменилась на прошлой неделе на дождливую погоду со шквалистым ветром, грозой и градом.
Как пояснили синоптики, в этом виноваты циклоны, пришедшие с запада и прокатившиеся над центральными и южными регионами Сибири. Но, по данным ученых, как раз в эти выходные погода начнет меняться. В Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях при порывистом ветре местами сохранятся небольшие дожди и грозы. Однако все это улучшит пожароопасную обстановку. Температурный фон на том же уровне +16..+23, на юге региона до +28. А на Алтае в воскресенье уже солнечно и без осадков, днем воздух прогреется до +30.
В центральных и южных районах Красноярского края предстоящие выходные будут дождливыми и ветреными. Атмосферные фронты принесут осадки, местами грозы. 8 июля столбики термометров в дневное время поднимутся до +24, в южных районах до 27. А в воскресный день похолодает на 2-3 градуса. Непогода распространится также на южные республики Тыву и Хакасию. Там пройдут умеренные дожди и усилится ветер, с порывами до 20 м/с.
Погода вокруг Байкала в ближайшие дни будет формироваться под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. В Иркутской области он отметится дождями, при дневной температуре около 25 градусов.
В эпицентре же ненастья окажется Забайкальский край и Бурятия, где пройдут дожди, местами сильные с порывами ветра до18 м/с. Но тепло сохранится +22…+27.
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