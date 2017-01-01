В год экологии в Алтайском крае переработают пестициды

2017 год в России объявлен Годом экологии. Программа мероприятий посвящена обращению с отходами. ТАСС пишет, что в Алтайском крае будут утилизировать пестициды.
В наступившем году будут особенно жестко бороться с незаконными полигонами, а также мусорными свалками. Также нужно внедрить систему сбора ртутьсодержащих отходов и батареек, организовать перевооружение российских предприятий и переход на более "зеленые" технологии.
Каждый регион сосредоточат на своем "больном месте". СМИ пишут, что Алтайский край должен сфокусироваться на утилизации устаревших пестицидов.
Известно, что в конце 2015 года Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии по заказу Минпромторга России взялся за утилизацию пестицидов в поселке Новый, который расположен около Бийска. По данным сайта госзакупок, работы обойдутся в 243 млн рублей. Институт обязан до конца 2017 года утилизировать собранные и перезатаренные устаревшие пестициды, хранящиеся в поселке.
Будут ли в Год экологии перерабатывать пестициды, которые хранятся в других населенных пунктах Алтайского края, пока неизвестно.
Справка
Мероприятия по утилизации пестицидов в Алтайском крае организованы в рамках госпрограммы "Национальная система химической и биологической безопасности РФ" на 2015-2020 годы.
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