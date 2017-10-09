В год выборов президента доходы бюджета Алтайского края вырастут на несколько миллиардов

Согласно документу, общий объем доходов бюджета в 2018 году должен составить 83,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 35,1 млрд. Объем расходов — 88,4 млрд рублей.

Таким образом, дефицит составит 4,8 млрд рублей.

Дорожный фонд пока планируется в размере 7,6 млрд.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составят: поселениям — 80 млн рублей, городам и районам — 900 млн.

Владимир Устинов,

председатель комитета по бюджету и налогам АКЗС:

Краевой бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формируется в "программном" формате по важнейшим направлениям экономического и социального развития. На реализацию 37 государственных программ Алтайского края в 2018 году предусмотрено направить 81% от общего объема расходов краевого бюджета.

Доля "социальных" расходов составит 70% об общего объема, утверждает Устинов. Сохранятся все виды соцпомощи. Будут проиндексированы ежемесячные выплаты сельским педагогам и другим категориям граждан, работающим и проживающим на селе.

Как уже сообщал altapress.ru, бюджетом предусмотрено повышение зарплат бюджетников на 10%.

Муниципалитетам сохранят субсидию на расчет за топливо бюджетным учреждениям.

В октябре депутаты утвердят проект бюджета только в первом чтении, когда рассматриваются лишь основные параметры бюджета: доходы, расходы и дефицит.

Основные параметры бюджета