В год выборов президента доходы бюджета Алтайского края вырастут на несколько миллиардов

Сегодня, 14:22.
Экономика

Доходы бюджета края в 2018 году должны возрасти на 5,4 млрд рублей к прогнозу 2017 года, а поступления из федерального бюджета — и вовсе на 10 млрд. Такие цифры привел председатель бюджетного комитета краевого парламента Владимир Устинов, комментируя проект бюджета Алтайского края на 2018 год и два последующих года. Документ внесен на рассмотрение депутатов краевого Заксобрания.

АКЗС.
АКЗС. Фото: Михаил Хаустов.

Согласно документу, общий объем доходов бюджета в 2018 году должен составить 83,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 35,1 млрд. Объем расходов — 88,4 млрд рублей.

Таким образом, дефицит составит 4,8 млрд рублей.

Дорожный фонд пока планируется в размере 7,6 млрд.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составят: поселениям — 80 млн рублей, городам и районам — 900 млн.

Владимир Устинов,
председатель комитета по бюджету и налогам АКЗС:

Краевой бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формируется в "программном" формате по важнейшим направлениям экономического и социального развития. На реализацию 37 государственных программ Алтайского края в 2018 году предусмотрено направить 81% от общего объема расходов краевого бюджета.

Доля "социальных" расходов составит 70% об общего объема, утверждает Устинов. Сохранятся все виды соцпомощи. Будут проиндексированы ежемесячные выплаты сельским педагогам и другим категориям граждан, работающим и проживающим на селе.

Как уже сообщал altapress.ru, бюджетом предусмотрено повышение зарплат бюджетников на 10%.

Муниципалитетам сохранят субсидию на расчет за топливо бюджетным учреждениям.

В октябре депутаты утвердят проект бюджета только в первом чтении, когда рассматриваются лишь основные параметры бюджета: доходы, расходы и дефицит.

Основные параметры бюджета

На 2018 год (проект бюджета), в млрд На 2017 год (первоначальный вариант, принят в декабре 2016 года), в млрд На 2017 год (окончательный вариант, принят в июне 2017 года), в млрд
Доходы  83,6

 78,2

  81,8
Расходы  88,4  82,7  87,7
Дефицит    4,8  4,5  5,9
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