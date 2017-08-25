В 2017 году Алтайский филиал РСХБ выдал пенсионных кредитов на сумму более 1,7 млрд рублей

Сотрудники банка активно участвуют в общегородских и районных мероприятиях, проводят промо-акции в дачных посёлках, консультируют пожилых клиентов в отделениях Пенсионного фонда.

Владимир Богданов,

заместитель директора филиала:

Пенсионеры активно кредитуются в Россельхозбанке. Наши продукты разработаны специально с учетом их потребностей. Условия предоставления займов пожилым людям достаточно лояльны, особенно, если клиент получает пенсию в одной из наших точек продаж. В такой ситуации при оформлении кредита ему потребуется паспорт и выписка со счета, открытого в банке.

Получить дополнительную информацию по оформлению кредитных продуктов РСХБ можно по телефону 8 (3852) 53-63-73, на официальном сайте Банка www.rshb.ru а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО "Россельхозбанк".

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

