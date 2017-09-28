В 2018 году Алтайский край получит миллиарды рублей федеральных дотаций сверх нормы

По словам главы региона, на заседании обсуждали объем дотаций, субсидий и других межбюджетных трансфертов из федерального центра бюджетам регионов. В 2018 году объем федеральных дотаций увеличится на 5%, но распределять деньги будут неравномерно. Больше всех денег получат регионы, которые ведут взвешенную бюджетную политику и прислушиваются к рекомендациям федерального центра.

Также Александр Карлин рассказал, что в 2017 году в бюджет Алтайского края было заложено 22 млрд.рублей таких дотаций, а в следующем году прирост составит 5%.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: