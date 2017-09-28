В 2018 году Алтайский край получит миллиарды рублей федеральных дотаций сверх нормы

В 2018 году Алтайский край получит на 5% больше денег из федерального бюджета, чем в 2017 году. Это дополнительно несколько миллиардов рублей. Об этом заявил Александр Карлин на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Москве, сообщает пресс-служба краевого правительства.
По словам главы региона, на заседании обсуждали объем дотаций, субсидий и других межбюджетных трансфертов из федерального центра бюджетам регионов. В 2018 году объем федеральных дотаций увеличится на 5%, но распределять деньги будут неравномерно. Больше всех денег получат регионы, которые ведут взвешенную бюджетную политику и прислушиваются к рекомендациям федерального центра.
Также Александр Карлин рассказал, что в 2017 году в бюджет Алтайского края было заложено 22 млрд.рублей таких дотаций, а в следующем году прирост составит 5%.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Это реальный результат нашей взвешенной бюджетной политики — мы видим наглядный жест поддержки и внимания со стороны Правительства, что отмечается на протяжении последних нескольких лет, а в 2018 году будет наиболее заметно.
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