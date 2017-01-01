В 2017 году Алтайский край потратит на дороги 12,5 млрд рублей

В Минстройтрансе газете сообщили, что в планах сохранены все основные стратегические направления ремонта дорог края. На выделяемые деньги планируют построить, реконструировать и отремонтировать 645 км автодорог и искусственных сооружений. 2,6 млрд рублей потратят на ремонт 128 км федеральных трасс.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации "Безопасные и качественные дороги" позволит увеличить протяженность дорог Барнаульской агломерации и уменьшить количество мест концентрации ДТП.

В 2017 году 107 км дорожной сети городской агломерации приведут в нормативное состояние. На реализацию этих проектов власти направят более 1,3 млрд, в 2018 году — 1,5 млрд рублей с последующим ежегодным финансированием до 2025 года.