В 2017 году Алтайский край потратит на дороги 12,5 млрд рублей

Алтайский край в этом году планирует привлечь из различных источников 12,5 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. Дорожный фонд при этом составит 6 млрд 821,9 млн рублей, пишет "Алтайская правда".
В Минстройтрансе газете сообщили, что в планах сохранены все основные стратегические направления ремонта дорог края. На выделяемые деньги планируют построить, реконструировать и отремонтировать 645 км автодорог и искусственных сооружений. 2,6 млрд рублей потратят на ремонт 128 км федеральных трасс.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации "Безопасные и качественные дороги" позволит увеличить протяженность дорог Барнаульской агломерации и уменьшить количество мест концентрации ДТП.
В 2017 году 107 км дорожной сети городской агломерации приведут в нормативное состояние. На реализацию этих проектов власти направят более 1,3 млрд, в 2018 году — 1,5 млрд рублей с последующим ежегодным финансированием до 2025 года.
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