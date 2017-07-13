В 2018 году две новые школы распахнут двери для детей из новых микрорайонов Барнаула

В среду, 12 июля, прошло выездное совещание представителей администрации города, партии "Единая Россия" и барнаульской общественности, посвященное реализации приоритетных городских проектов "Современная школа" и "Безопасные и качественные дороги" в микрорайоне "Балтийская крепость".

Напомним, что 5 июля в рамках "прямой линии" к Губернатору Александру Карлину обратилась жительница микрорайона Юлия Кухаренко с просьбой ускорить развитие социально-значимой инфраструктуры в новых кварталах.

В ходе совещания, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев сообщил, что работы на дорожных объектах начнутся в августе и будут завершены в октябре 2017 года. Создание транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах сегодня является важной составляющей комплексного развития городской среды и находится на контроле у администрации города.

Сопредседатель ОНФ Марина Ермоленко подчеркнула, что в ближайшие годы в микрорайоне будет завершено строительство нескольких новых школ.

Марина Ермоленко,

сопредседатель ОНФ:

В рамках проекта "Современная школа" сегодня консолидированы усилия власти, общественности, бизнеса. Уже в ближайшие годы в непосредственной близости появится 4 новых школы, рассчитанные на 550 учеников каждая. В кварталах 2006а и 2008 школы будут сданы в эксплуатацию в 2018 году. Школа в квартале 2010 откроет свои двери для учеников в 2020 году, а объект в квартале 2011 будет сдан в 2021 году. Мы держим на контроле реализацию проекта "Современная школа" как в целом в Барнауле, так и строительство конкретных объектов в рамках проекта.

Участвующий в рабочем совещании, победитель предварительного голосования "Единой России" по 9 округу Алексей Меркулов отметил, что планомерная работа власти, общественности и бизнеса поможет в ближайшей перспективе обеспечить жителей микрорайона необходимыми социальными объектами.

Алексей Меркулов,

победитель предварительного голосования "Единой России" по 9 округу: