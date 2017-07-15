Новые серии о Простоквашино, попугае Кеше и котёнке по имени Гав могут появиться уже в 2017 году

"Мы остановились на сериалах, поскольку они более безопасны с точки зрения финансовых рисков", — отметил глава "Союзмультфильма". По его словам, в этом году студия также "планирует запустить производство еще пяти-семи сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию". Среди них, как добавил Машковцев — "Пластилинки", "Оранжевая корова" и уже запущенный в производство сериал "Богатырята", пишет РБК.

Помимо этого в ноябре 2018 года "Союзмультфильм" собирается завершить полнометражный анимационный фильм "Суворов". Эта лента, как напомнил Машковцев, производится совместно с киностудией им. Горького.

Машковцев пообещал, что без внимания не останется и короткометражная анимация, созданию которой, по его словам, студия также будет уделять достаточное внимание. Еще одним из направлений будущей работы студии заявлено создание на ее базе технопарка, который планируется разместить в Москве.