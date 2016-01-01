В 2016 году цены на продукты в Алтайском крае росли в три раза медленнее, чем годом ранее

По итогам 2016 года инфляция на продовольствие в Алтайском крае оказалась в 2,9 раза ниже, чем в 2015 году. При этом цены на отдельные продукты в регионе — самые низкие в Сибири. Об этом сообщает официальный сайт краевой администрации.
По состоянию на 19 декабря в Алтайском крае были самые низкие средние цены на огурцы, помидоры, куры (охлажденные и мороженые), подсолнечное масло, куриные яйца, пшеничную муку и соль. По 20 из 24 социально значимых продуктов питания в крае цены ниже, чем в среднем по России.
В декабре средняя цена на продовольственные товары выросла всего на 0,1%. Сильнее всего подешевели апельсины (-14,5%), лимоны (-11,4%), бананы (-3,8%), лук репчатый (-2,9%), сахар-песок (-4,3%), сметану (-1,8%), баранину (-1,5%), масло подсолнечное (-1,3%), пшено (-1,1%). Наибольшее сезонное повышение цен коснулось огурцов (средняя стоимость в декабре составила 134,55 руб./кг) и помидоров (116,87 руб./кг).
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