В 2016 году цены на продукты в Алтайском крае росли в три раза медленнее, чем годом ранее

По состоянию на 19 декабря в Алтайском крае были самые низкие средние цены на огурцы, помидоры, куры (охлажденные и мороженые), подсолнечное масло, куриные яйца, пшеничную муку и соль. По 20 из 24 социально значимых продуктов питания в крае цены ниже, чем в среднем по России.

В декабре средняя цена на продовольственные товары выросла всего на 0,1%. Сильнее всего подешевели апельсины (-14,5%), лимоны (-11,4%), бананы (-3,8%), лук репчатый (-2,9%), сахар-песок (-4,3%), сметану (-1,8%), баранину (-1,5%), масло подсолнечное (-1,3%), пшено (-1,1%). Наибольшее сезонное повышение цен коснулось огурцов (средняя стоимость в декабре составила 134,55 руб./кг) и помидоров (116,87 руб./кг).