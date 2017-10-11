В 2018 году в Барнауле проведут реконструкцию еще 36 зеленых зон

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Жизнь

В 2018 году продолжится реконструкция зеленых зон Барнаула. Об этом 11 октября на встрече с губернатором Александром Карлиным сообщил мэр Барнаула Сергей Дугин.

Вырубка деревьев.
Вырубка деревьев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Дугин сообщил, что в 2018 году в городе продолжится работа по благоустройству. На это выделят 80 млн рублей, из них 47 млн — из краевого бюджета.

По словам Дугина, специалисты проведут реконструкцию 36 зеленых зон. Планируется высадить более 1,5 тыс. крупномерных деревьев.

В 2017 году на благоустройство потратили 72 млн рублей. Дугин сообщил, что "в этом году убрали 1441 дерева и посадили 2193 дерева и кустарника".

Массовая вырубка деревьев летом и осенью этого года в центре города вызвала широкий резонанс и зачастую — недовольство. В мэрии объясняли: старые деревья уже разрушаются и могут быть опасны. Руководитель "Горзеленхоза" пообещал, что в течение трех лет специалисты предприятия заменят вырубленные насаждения и будут за ними ухаживать, следить, чтобы прижились.

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