В 2018 году в Барнауле проведут реконструкцию еще 36 зеленых зон

Дугин сообщил, что в 2018 году в городе продолжится работа по благоустройству. На это выделят 80 млн рублей, из них 47 млн — из краевого бюджета.

По словам Дугина, специалисты проведут реконструкцию 36 зеленых зон. Планируется высадить более 1,5 тыс. крупномерных деревьев.

В 2017 году на благоустройство потратили 72 млн рублей. Дугин сообщил, что "в этом году убрали 1441 дерева и посадили 2193 дерева и кустарника".

Массовая вырубка деревьев летом и осенью этого года в центре города вызвала широкий резонанс и зачастую — недовольство. В мэрии объясняли: старые деревья уже разрушаются и могут быть опасны. Руководитель "Горзеленхоза" пообещал, что в течение трех лет специалисты предприятия заменят вырубленные насаждения и будут за ними ухаживать, следить, чтобы прижились.