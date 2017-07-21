В Горно-Алтайске прямо на улице забили насмерть человека

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Сегодня, 08:37.
Происшествия

Жительница Горно-Алтайска обнаружила на обочине одной из улиц города труп мужчины и сообщила об этом в полицию. Стражи правопорядка нашли на трупе признаки насильственной смерти.

Кулак, удар.
Кулак, удар. Фото: СС0.

Погибшим оказался 38-летний ранее судимый  житель города.

Вскоре удалось установить подозреваемого — 37-летнего жителя Маймы, которого задержали и доставили в отдел полиции.

Установлено, что мужчины выпивали целый день. Вечером между ними на улице возникла ссора. Подозреваемый ударил своего собутыльника в лицо кулаком, а потом несколько раз пнул его в грудь и в живот. От полученных ударом горожанин скончался на месте.

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