В Горном Алтае главврача психбольницы отправили под домашний арест

Как сообщила "Новостям Горного Алтая" официальный представитель городского суда, указанная мера пресечения была избрана в отношении Санашевой с учетом тяжести инкриминируемых ей преступлений, а также ввиду того, что обвиняемая воспрепятствовала и может в дальнейшем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Ирина Санашева.

Подробности уголовного дела пока не сообщаются.

В 2010 году в отношении Санашевой уже возбуждали уголовное дело за растрату. Тогда врач оплатила за счет средств больницы административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Штраф она получила за покупку мебели у единственного поставщика на сумму 131 960 рублей.