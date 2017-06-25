В Горном Алтае главврача психбольницы отправили под домашний арест

Горно-Алтайский городской суд поместил под домашний арест главного врача республиканской психиатрической больницы Ирину Санашеву. Ее подозревают в двух эпизодах присвоения денег, принадлежащих больнице (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Как сообщила "Новостям Горного Алтая" официальный представитель городского суда, указанная мера пресечения была избрана в отношении Санашевой с учетом тяжести инкриминируемых ей преступлений, а также ввиду того, что обвиняемая воспрепятствовала и может в дальнейшем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
В 2010 году в отношении Санашевой уже возбуждали уголовное дело за растрату. Тогда врач оплатила за счет средств больницы административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Штраф она получила за покупку мебели у единственного поставщика на сумму 131 960 рублей.
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