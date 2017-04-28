В городе объявили кастинг девушек на конкурс "Мисс Барнаул"

Для участия в конкурсе приглашают девушек от 15 до 25 лет. С участницами будут работать приглашенные специалисты индустрии красоты Сибири. Все участницы получат опыт в сфере моды и стиля.

Для участниц будут организованы консультации имиджмейкера и мастер-классы по красоте, психологические тренинги, уроки дефиле и хореографии, а также съемки клипа и фотосессии в студиях города.

Все участницы конкурса получат титулы, а также ценные подарки и приз, а победительница - титул "Мисс Барнаул 2017" корону, ленту и ценные подарки от спонсоров. Пока не известно, где пройдет финал конкурса, но, по заявлениям организаторов, это будет один из лучших клубов города.

Записаться на кастинг и узнать подробности можно по телефону +7 913 212 1665.