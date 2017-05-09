В Госдепе оценили вероятность конфликта США и России в Арктике

Вероятность конфликта США и России в Арктике ниже, чем в других регионах. Об этом на брифинге заявил Дэвид Балтон, заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов и международным делам в области окружающей среды и науки, пишут РИА Новости.
На данный момент Арктика, по его словам, остается "стабильным и мирным регионом", и несмотря на разногласия по другим областям, США и Россия успешно сотрудничают в рамках Арктического совета."У нас есть механизм, в рамках которого осуществляется очень хорошее международное сотрудничество между всеми восемью странами, включая Россию. Какие бы разногласия не существовали между США и Россией, они касаются других областей и не отражаются на Арктическом совете. Это очень согласованно действующий орган", — отметил Дэвид Балтон
Ранее Береговая охрана США заявила, что Россия наращивает военное присутствие в арктическом регионе."Там разворачивается некая схема. Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель", — сказал командующий службой Пол Заканфт, пишет "Лента.ру".
При этом в марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Арктика — это тот регион, где меньше всего трений и напряженности с Россией.
Справка
В Арктический совет входят восемь стран: Россия, США, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Канада и Норвегия. Совет был учрежден 19 сентября 1996 года и является межправительственной организацией арктических государств.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.