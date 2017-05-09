В Госдепе оценили вероятность конфликта США и России в Арктике

На данный момент Арктика, по его словам, остается "стабильным и мирным регионом", и несмотря на разногласия по другим областям, США и Россия успешно сотрудничают в рамках Арктического совета."У нас есть механизм, в рамках которого осуществляется очень хорошее международное сотрудничество между всеми восемью странами, включая Россию. Какие бы разногласия не существовали между США и Россией, они касаются других областей и не отражаются на Арктическом совете. Это очень согласованно действующий орган", — отметил Дэвид Балтон

Ранее Береговая охрана США заявила, что Россия наращивает военное присутствие в арктическом регионе."Там разворачивается некая схема. Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель", — сказал командующий службой Пол Заканфт, пишет "Лента.ру".

При этом в марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Арктика — это тот регион, где меньше всего трений и напряженности с Россией.

Справка

В Арктический совет входят восемь стран: Россия, США, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Канада и Норвегия. Совет был учрежден 19 сентября 1996 года и является межправительственной организацией арктических государств.