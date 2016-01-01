В Госдепе США "ответили" Путину, что американская армия - самая сильная в истории человечества

По словам Кирби, в истории человечества не было столь "боеспособных, развитых, обеспеченных ресурсами и сильных вооруженных сил, как у Соединенных Штатов на сегодняшний день", приводит слова представителя Госдепа ТАСС.

Также Джон Кирби отметил, что руководство военного ведомства Штатов обладает высочайшим уровнем профессионализма и мастерства.

Ранее, на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент России Владимир Путин заявил, что страна на данный момент сильнее любого потенциального агрессора. Но при этом, по его словам, не стоит расслабляться, ведь "ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий".

Также, по словам президента, очень многое зависит от военачальников, их слаженной и профессиональной работы.

Глава государства отметил, что в будущем большая работа предстоит, в частности, по укреплению ядерной триады, совершенствованию системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), а также по улучшению системы разведки и связи, пишет Lenta.ru.