В Госдепе США "ответили" Путину, что американская армия - самая сильная в истории человечества

Вооруженные силы США самые сильные в истории человечества. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби. Этими словами он отреагировал на заявление Путина о том, что армия России - сильнее всех потенциальных агрессоров.
По словам Кирби, в истории человечества не было столь "боеспособных, развитых, обеспеченных ресурсами и сильных вооруженных сил, как у Соединенных Штатов на сегодняшний день", приводит слова представителя Госдепа ТАСС.
Также Джон Кирби отметил, что руководство военного ведомства Штатов обладает высочайшим уровнем профессионализма и мастерства.
Ранее, на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент России Владимир Путин заявил, что страна на данный момент сильнее любого потенциального агрессора. Но при этом, по его словам, не стоит расслабляться, ведь "ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий".
Также, по словам президента, очень многое зависит от военачальников, их слаженной и профессиональной работы.
Глава государства отметил, что в будущем большая работа предстоит, в частности, по укреплению ядерной триады, совершенствованию системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), а также по улучшению системы разведки и связи, пишет Lenta.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.