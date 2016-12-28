В Госдуме авторов карикатуры о крушении Ту-154 назвали душевнобольными

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что публикация сатирического журнала "вне человеческой морали и вне закона", передает "Российская газета".

Ирина Яровая,

вице-спикер Госдумы:

Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству. Художественное исполнение мерзости не отменяет, а усиливает суть того, что это прямое, осмысленное поощрение терроризма.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников заявил, что только психически нездоровые люди могут глумиться над трагедией, пишет РИА Новости.

Владимир Крупенников,

зампред комитета Госдумы по информационной политике:

Те люди, которые вот это делают, я считаю, что они душевнобольные просто, нездоровые. Потому что у любого нормального человека, каких бы он политических взглядов ни был, какой бы он политической системе ни принадлежал, из какого бы он общества ни был, но есть вещи, над которыми не глумятся. Есть общепринятые человеческие ценности. Я считаю, что все вот эти опусы… мне этих людей жалко, они больные духовно, душевно, психически нездоровые люди.

Напомним, художники французского журнала изобразили падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". А подписано изображение так: "Репертуар хора Красной армии расширяется". В Минобороны это назвали "натужной гадостью" и добавили: "Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают".

Напомним

25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту, помимо экипажа, находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Всего — 92 человека.

По погибшим в катастрофе объявили национальный траур.