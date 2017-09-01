В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива

Законопроект о запрете безалкогольного пива подготовили замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал и президент межрегиональной общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев. На рассмотрение парламентариев этот документ поступит в ближайшее время.
По мнению депутата Сергея Фургала, реклама такого вида пива опаснее, чем алкогольного, так как "создается иллюзия, что это безвредно", сообщает RT.
Сергей Фургал,
депутат Госдумы:
Когда мы говорим о рекламе безалкогольного пива, все на интуитивном уровне подразумевают пиво стандартное. Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок.
При этом человеку прививается привычка пить пиво. И когда молодежь пойдет в магазин, она выберет обычное пиво, потому что это круче, чем безалкогольное.
Законопроект предлагает добавить в ст. 21 федерального закона "О рекламе" пункт "о запрете рекламы продукции с содержанием этилового спирта ниже 0,5 градусов".
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