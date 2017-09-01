В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива

Когда мы говорим о рекламе безалкогольного пива, все на интуитивном уровне подразумевают пиво стандартное. Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок.

При этом человеку прививается привычка пить пиво. И когда молодежь пойдет в магазин, она выберет обычное пиво, потому что это круче, чем безалкогольное.