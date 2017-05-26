В Госдуме одобрили возрастной ценз для главврачей

Проект поправок в Трудовой кодекс предполагает, что занимать должность руководителя государственной или муниципальной медорганизации и его зама не могут лица старше 65 лет. Такие ограничения уже прописаны в законодательстве для ректоров и госслужащих, отметил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

По словам парламентария, цель поправки — обеспечить, с одной стороны, ротацию кадров, с другой — преемственность кадров в медицинских учреждениях. Он подчеркнул, что в законопроекте также прописана возможность увеличения предельного возраста до 70 лет по решению коллектива. Кроме того, документом устанавливается, что главврачи старше 65 лет смогут продлить договоры, но не более чем на три года. Исаев также отметил, что речь идет не об увольнении врача, а об освобождении его от административно-хозяйственной работы. По его словам целесообразней привлекать к ней молодые кадры.

Глава профсоюза работников здравоохранения России заявил, что профсоюз "категорически против" установления главным врачам и их заместителям предельного возраста пребывания в должности в 65 лет, пишет РБК.

"Мы очень много потеряем хороших руководителей, и сегодня более 40 тысяч врачей не хватает", — сказал глава профсоюза. Он напомнил, что Россия — "очень большая". "Я сомневаюсь, что сразу можно подобрать главного врача, который пойдет (в отдаленные регионы. — РБК)", — заявил МИхаил Кузьменко.