В Госдуме отменили бесплатный багаж для части авиапассажиров

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа при покупке невозвратных билетов, пишет РИА Новости.
В законе сказано, что при невозвратном тарифе невозможно бесплатно провозить багаж. Однако пассажиры с возвратными билетами имеют право брать на борт багаж весом максимум 10 кг.
Авторы документа считают, что эти поправки позволят снизить стоимость авиаперевозок. В компании "Аэрофлот" отметили, что старая норма не учитывала интересов тех пассажиров, которые путешествуют без багажа .Теперь авиаперевозчики смогут предложить клиентам новые безбагажные тарифы, что сократит затраты на перелет, пишут "Известия".
Авиаперевозчик может расторгнуть договор с пассажиром в одностороннем порядке, если тот отказывается платить за багаж.
Закон вступит в силу спустя 60 дней после его опубликования.
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