В Госдуме перестала течь крыша

В здании Госдумы починили крышу, сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главу комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольгу Савастьянову.
"Все нормально, зал пленарных заседаний в рабочем состоянии", — сказала она. 14 июля пленарное заседание Госдумы закончилось почти на 20 минут раньше из-за протечки крыши. При этом следующее заседание, которое пройдет 19 июля планируется продлить на полчаса, пишет bfm.ru.
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