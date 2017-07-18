В Госдуме перестала течь крыша

"Все нормально, зал пленарных заседаний в рабочем состоянии", — сказала она. 14 июля пленарное заседание Госдумы закончилось почти на 20 минут раньше из-за протечки крыши. При этом следующее заседание, которое пройдет 19 июля планируется продлить на полчаса, пишет bfm.ru.